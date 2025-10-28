Università: Bolaffio (Equivet Roma Hospital), 'offriamo tirocinio pratico'

"Gli studenti hanno modo di interagire con lo staff di sala operatoria e cominciare ad imparare ad usare i macchinari di laboratorio e di diagnostica per immagini e a fare delle piccole procedure semplici, come iniezioni o visite pratiche sull'animale". E' quanto dichiarato da Carlo Bolaffio, fondatore e direttore sanitario di Equivet Roma Hospital, intervenuto in occasione dell'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.