Università: Destro (azienda agricola Maccarese), 'con noi si apprende cura e benessere animale'

"Maccarese è il più grande allevamento di vacche da latte in Italia, oltre ad avere un allevamento di bovini da carne e un modello di economia circolare. Pertanto, gli studenti potranno apprendere la cura dal punto di vista sanitario, ma anche di benessere animale e di sicurezza alimentare". Sono le dichiarazioni di Claudio Destro, ceo dell'azienda agricola Maccarese all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.