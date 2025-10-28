circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Destro (azienda agricola Maccarese), 'con noi si apprende cura e benessere animale'

28 ottobre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Maccarese è il più grande allevamento di vacche da latte in Italia, oltre ad avere un allevamento di bovini da carne e un modello di economia circolare. Pertanto, gli studenti potranno apprendere la cura dal punto di vista sanitario, ma anche di benessere animale e di sicurezza alimentare". Sono le dichiarazioni di Claudio Destro, ceo dell'azienda agricola Maccarese all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza