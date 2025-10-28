Università: Di Paola (Fise), 'collaborazione con Tor Vergata migliora salute dei nostri atleti umani e cavalli'

"Con l'università Tor Vergata, grande eccellenza accademica, abbiamo delle collaborazioni importanti: è un'università di riferimento, prossima anche a livello territoriale, in quanto il centro federale si trova ai Castelli Romani. Il fatto che la Federazione italiana sport equestri possa collaborare con un ateneo come questo è un aspetto fondamentale per migliorare la salute dei nostri atleti umani e cavalli". E' quanto affermato da Marco Di Paola, presidente Fise - Federazione Italiana Sport Equestri, in occasione dell'incontro 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.