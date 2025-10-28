circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Fise: "Con uomo e ambiente anche cavallo entri in programma One Health"

Di Paola: "Collaborazione con Tor Vergata migliora salute dei nostri atleti umani e cavalli"

Marco Di Paola
Marco Di Paola
28 ottobre 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Federazione italiana sport equestri, oltre a rappresentare 150mila atleti e tesserati delle discipline equestri, rappresenta anche 40mila cavalli che in Italia, prima nazione al mondo, vengono riconosciuti come atleti per ordinamento giuridico, attraverso una legge del 2021. È fondamentale che questo magnifico compagno di sport, che per noi è anche un compagno di vita, entri nel programma di One Health, nel quale il cavallo, insieme all'uomo e all'ambiente, si deve inserire in un sistema di medicina integrato". Lo ha detto Marco Di Paola, presidente Fise in occasione dell’incontro 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.

"Con l'università Tor Vergata, grande eccellenza accademica, abbiamo delle collaborazioni importanti: è un'università di riferimento, prossima anche a livello territoriale, in quanto il centro federale si trova ai Castelli Romani. Il fatto che la Federazione italiana sport equestri possa collaborare con un ateneo come questo è un aspetto fondamentale per migliorare la salute dei nostri atleti umani e cavalli", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università Fise 'con uomo e ambiente anche cavallo entri in programma One Health
Vedi anche
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza