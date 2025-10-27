circle x black
Università: la Statale di Milano lancia il ciclo di incontri 'Agorà della Psicologia'

27 ottobre 2025 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'università degli studi di Milano promuove per la prima volta un progetto sui temi della psicologia aperto alla cittadinanza. Il ciclo di sei incontri 'Agorà della psicologia', presentato oggi all'Ateneo alla presenza della magnifica rettrice Marina Brambilla, dal 4 novembre e al 14 maggio 2026 coinvolgerà i cittadini nella discussione dei grandi temi del nostro tempo, dialogando con menti brillanti e voci di spicco della cultura, proprio come accadeva nella piazza (agorà) della polis greca. La presentazione dell'iniziativa culturale alla stampa è stata l'occasione per evidenziare il grande successo dell'offerta formativa dell'Ateneo nel campo della psicologia, con due nuovi corsi di laurea magistrale appena lanciati e più di 1000 richieste di iscrizione per la triennale aperta lo scorso anno.

