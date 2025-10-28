Università: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'rete di partner permette problem solving'

"Avere una rete di partner è fondamentale perché le risorse necessariamente utili per il problem solving si trovano, spesso, ai confini tra le discipline e non sono necessariamente localizzate all'interno di ciascuna di esse. Pertanto, la collaborazione tra più soggetti di natura differente consente di rendere disponibili agli studenti le risorse necessarie alla soluzione dei problemi". Lo ha detto rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.