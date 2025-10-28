circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'rete di partner permette problem solving'

28 ottobre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Avere una rete di partner è fondamentale perché le risorse necessariamente utili per il problem solving si trovano, spesso, ai confini tra le discipline e non sono necessariamente localizzate all'interno di ciascuna di esse. Pertanto, la collaborazione tra più soggetti di natura differente consente di rendere disponibili agli studenti le risorse necessarie alla soluzione dei problemi". Lo ha detto rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza