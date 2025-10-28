Università: Marini (Tor Vergata), 'far vivere ai ragazzi realtà internazionale non solo virtuale'

"I nostri ragazzi vivono già in un contesto globale, quindi è importante per loro andare a vedere, studiare e vivere in un contesto diverso dall'Italia. Loro, con tutti i mezzi di cui disponiamo, come internet, vivono già una realtà virtuale internazionale, bisogna anche fargliela sperimentare davvero". Così Stefano Marini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.