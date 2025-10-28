Università: ministro Schillaci, 'approccio One Health fondamentale'

"L'approccio One Health è fondamentale perché la salute umana è legata alla salute animale e all'ambiente che ci circonda, quindi bisogna avere una visione a 360 gradi. Il Covid ha insegnato quanto la salute animale sia legata a quella umana, ma oggi anche l'ambiente che ci circonda deve essere valutato con attenzione e il governo si sta adoperando per questo". Lo spiega Orazio Schillaci, ministro della Salute, all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.