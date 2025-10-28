Università: Palomba (Izs Lazio e Toscana), 'siamo leva strategica per ottimizzare processi formativi Ateneo'

"Rappresentiamo una delle leve strategiche che l'Ateneo può utilizzare per ottimizzare i suoi processi formativi e avere un prodotto veterinario, che definisco 2.0, ma sarebbe meglio dire 3.0, che va oltre i dettami dell'ultimo decennio e si proietta nella nuova gestione della salute a tutto tondo, secondo il concetto di salute unica". Così, Stefano Palomba, commissario straordinario Izs Lazio e Toscana, intervenendo all'incontro 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.