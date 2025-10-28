Università: Salza (Ca' Zampa), 'garantiremo continuità tra didattica teorica e pratica'

"Abbiamo un ruolo anche più ampio all'interno del progetto con Tor Vergata: il terzo, il quarto e il quinto anno del corso di laurea di Veterinaria si svolgeranno proprio presso l'edificio che ospita l'ospedale. In questo modo garantiremo una continuità tra la didattica teorica e quella pratica, ossia i tirocini pratici valutativi che si svolgeranno all'interno dell'ospedale stesso". A dirlo Giovanna Salza, chairman e founder di Ca' Zampa, all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria.