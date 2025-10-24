circle x black
Università: Vago (Unimi), 'Con Agorà della psicologia offerta formativa completa'

24 ottobre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
"All'università Statale di Milano abbiamo un corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura, a cui seguono due lauree magistrali, una in Neuropsicologia e l'altra in Psicologia della sanità. A questi si aggiungono un corso in Scienze cognitive, diversi master e, a breve, una scuola di specializzazione. Il progetto Agorà della Psicologia rappresenta il completamento", della filiera didattica, "e al tempo stesso, l'apertura verso l'esterno di questo percorso". Lo ha detto Gianluca Vago, direttore del dipartimento di Oncologia e Oncoematologia dell'università degli Studi di Milano, alla presentazione del progetto culturale dell'ateneo meneghino.

