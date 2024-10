Urso: "Simulation center del Campus Bio-Medico è realtà che guarda al futuro"

"Un centro come questo è importante per l'impulso che le imprese possono dare alla didattica e quindi alla migliore formazione di coloro che saranno gli operatori del futuro, ma anche per il rapporto continuativo che vi è con le start-up italiane, con le piccole e medie imprese, con coloro che sviluppano e dovranno fare innovazione e tecnologia”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, durante l'inaugurazione del nuovo Simulation center dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, la prima sala immersiva multisensoriale d'Europa.