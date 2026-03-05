circle x black
Vaccini: Campitiello, 'vaccino per Hpv sicuro e salvavita'

05 marzo 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
"L'infezione da Hpv viene contratto dall'80% delle donne e dal 30% degli uomini. Può determinare non solo un aumento del rischio di neoplasia della cervice uterina nella donna, ma anche ai genitali maschili. Oggi sono ancora pochi i giovani che conoscono il vaccino per l'Hpv e l'adesione è disomogenea. Spetta alle istituzioni il compito di trasmettere i giusti messaggi: il vaccino per l'Hpv è sicuro e salva la vita". È quanto affermato da Maria Rosaria Campitiello, direttore del Dipartimento di prevenzione, emergenza e ricerca del ministero della Salute, in occasione dell'Health summit investing for life organizzato a Roma da Msd Italia.

