Vaccini: Luppi (Msd Italia), 'come una parata calcistica anti-Hpv blocca l'infezione e salva la vita'

"Presentiamo un'iniziativa che mira ad aumentare la possibilità di arrivare a più persone parlando di prevenzione" partendo dal "mondo sportivo, in particolare dal calcio femminile. Abbiamo unito il concetto della parata con quello dell'azione del vaccino che blocca, in questo caso, il virus dell'Hpv, particolarmente dannoso per la salute umana, responsabile di più di 6 forme diverse di cancro che riguardano le donne ma anche i maschi. Il nostro sistema immunitario" risponde a "un vaccino che quest'anno compie vent'anni e che in questo caso diventa protezione non di una partita, ma di una vita intera". Sono le parole di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, alla presentazione della campagna 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata dalla farmaceutica, da Serie A Women e approvata dal ministero della Salute.