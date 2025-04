Vaccini, Maio (Fimmg): "Medico di famiglia è solido consigliere nella prevenzione"

“Il ruolo del medico di famiglia come consigliere rispetto alla prevenzione vaccinale è consolidato ormai da tempo: viviamo nei luoghi di vita dei nostri cittadini, conosciamo a fondo le comunità, i bisogni e le eventuali emergenze epidemiologiche. Conosciamo i nostri pazienti nell'arco della loro vita e siamo in grado di determinare una prevenzione che sia costruita su misura per le esigenze di quello specifico paziente e in quello specifico momento”. Lo ha detto Tommasa Maio, responsabile nazionale Area Vaccini della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), intervenendo a Roma alla presentazione del nuovo vaccino pneumococcico coniugato 21-valente Capvaxive* di Msd.