Vaccini: Vallefuoco (Fimp Campania), ‘Vaccinazioni raccomandate sono fondamentali, ruolo chiave del pediatra di famiglia’

“Nel nostro Paese le vaccinazioni si dividono in obbligatorie e raccomandate, ma questa distinzione genera spesso l’erronea convinzione che le seconde siano meno importanti. Tutte le vaccinazioni raccomandate dovrebbero essere considerate fondamentali per la salute dei bambini”. A dichiararlo Giannamaria Vallefuoco, segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Campania e pediatra di libera scelta presso l’ASL Napoli Nord, commentando gli ultimi dati sulle coperture vaccinali che in Campania mostrano un leggero calo per la maggior parte delle vaccinazioni raccomandate nei primi anni di età.