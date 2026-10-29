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Vespa (Italfarmaco), "sempre volti all'innovazione e al benessere dei nostri pazienti"

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29 ottobre 2026 | 09.09
Redazione Adnkronos
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"Italfarmaco è un'azienda italiana, nata circa 90 anni fa, nel 1948, a Milano, presente in circa 90 Paesi. Siamo un'azienda che è sempre volta all'innovazione e molto attenta al bene dei nostri pazienti. Nell'ambito delle neuroscienze siamo presenti con molte soluzioni terapeutiche, in particolare il nostro impegno è rivolto alla cura dell'ansia, della depressione, dell'insonnia, in tutto ciò che rappresenta il declino cognitivo e la salute mentale del nostro paziente. Sono tutte aree che, in qualche modo, condizionano molto la qualità della vita e per noi è molto importante supportare i pazienti attraverso soluzioni terapeutiche innovative, con delle modalità di dispensazione sempre rivolte all'innovazione. Per questo motivo siamo molto impegnati sia nella ricerca, nello sviluppo, nella qualità, in termini produttivi, e nella commercializzazione". Sono le parole di Alvio Junior Vespa, direttore commerciale e Specialty Pharma di Italfarmaco, in occasione del 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in programma dal 24 al 27 ottobre 2026 a Firenze.

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