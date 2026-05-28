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Zagaria (Doc Pharma), 'con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni'

28 maggio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
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"Oggi il mercato di farmaci equivalenti in Italia è un po' l'asse portante della sostenibilità del Ssn (Sistema sanitario nazionale), soprattutto per quanto riguarda il retail e le patologie croniche. Il comparto offre sostenibilità e liberiamo risorse. Negli ultimi 12 anni abbiamo liberato risorse, tra biosimilari ed equivalenti, per circa 7 miliardi di euro, quindi vogliamo continuare a crescere portando risparmio, qualità e sostenibilità ai pazienti italiani". Così, Riccardo Zagaria, ceo Doc Pharma, all'evento istituzionale con cui l'Azienda ha celebrato a Roma i 30 anni dalla fondazione, ripercorrendo una storia nata insieme allo sviluppo del farmaco equivalente in Italia e guardando alle sfide future del sistema salute.

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