Scudo antimissili: Crosetto annuncia nuove intese per rafforzare la difesa aerea europea

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione internazionale finalizzata a rafforzare le capacità di difesa aerea dell’Europa e ad accelerare lo sviluppo di nuove capacità in ambito di difesa antimissilistica. Secondo il Ministro, l’iniziativa rappresenta un passaggio importante non solo in termini di sicurezza, ma anche per la produzione industriale, la tecnologia e il lavoro. Il progetto mira a creare una rete tra le eccellenze tecnologiche e industriali dei Paesi aderenti, favorendo lo sviluppo più rapido di sistemi avanzati di protezione dello spazio aereo e rafforzando al tempo stesso la cooperazione europea nel comparto della difesa. L’iniziativa, formalizzata a Parigi nell’ambito della nuova riunione della Coalizione dei Volenterosi a sostegno dell’Ucraina, si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento della sicurezza del continente e punta a sostenere l’autonomia strategica europea di fronte all’evoluzione delle minacce, sostenendo al contempo la crescita dell’industria della difesa e la valorizzazione dell’innovazione tecnologica.

Il comunicato della Difesa