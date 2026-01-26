Sicurezza attività subacquee, approvato definitivamente il Ddl

L’Aula della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni in materia di attività subacquee, già licenziato dal Senato. Il provvedimento introduce per la prima volta una disciplina organica del settore, istituendo l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, cui sono attribuiti compiti di tutela dell’interesse nazionale nel dominio subacqueo.

All’Agenzia spetta un ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali con le istituzioni estere competenti e di raccordo con le amministrazioni nazionali, al fine di assicurare un indirizzo unitario delle politiche in materia. Tra i principali compiti figurano il coordinamento e il controllo delle attività subacquee civili, l’autorizzazione alla navigazione in immersione e alla messa in mare di mezzi stranieri, nonché la segnalazione di eventuali interferenze con attività militari o di polizia. L’Agenzia concorre inoltre alla regolazione delle attività subacquee e iperbariche della protezione civile, alla definizione di misure di prevenzione dei rischi e alla disciplina dei requisiti professionali e dei mezzi impiegati, inclusi i percorsi formativi e di idoneità.

Nel corso dell’iter parlamentare sono state introdotte alcune modifiche che hanno inciso in modo significativo sull’assetto delle competenze attribuite all’Agenzia. In particolare, durante l’esame al Senato, le sue funzioni sono state ampliate includendo, accanto alle attività di verifica, ricognizione e monitoraggio, anche compiti di sorveglianza dell’intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale. Ulteriori disposizioni hanno rafforzato maggiormente il ruolo dell’Agenzia in ambito tecnologico e di ricerca. La normativa prevede infatti la possibilità di collaborare con università ed enti pubblici non solo per l’individuazione e lo sviluppo di tecnologie e soluzioni tecniche avanzate, ma anche per attività direttamente finalizzate alla sorveglianza, alla resilienza fisica e alla protezione delle infrastrutture subacquee.

Nel complesso, la legge mira a colmare un vuoto normativo in un settore considerato sempre più rilevante sotto il profilo della sicurezza e dello sviluppo tecnologico, delineando un quadro istituzionale più strutturato per il governo delle attività subacquee e la tutela delle infrastrutture strategiche del Paese.

