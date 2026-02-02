circle x black
Sicurezza attività subacquee, pubblicata la legge

02 febbraio 2026 | 13.07
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio si compie l’ultimo passo per l’introduzione di un quadro normativo organico che disciplina una dimensione sempre più complessa strategica ovvero quella delle attività subacquee. Sotto il livello del mare, infatti, si svolge una serie di attività essenziali quali la posa e la manutenzione di cavi e condotte, l’utilizzo di mezzi avanzati, il monitoraggio ambientale, la ricerca scientifica. Il provvedimento, in vigore a partire dall’11 febbraio, è articolato in VI Capi: Politiche della dimensione subacquea; Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee; Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture; Attività subacquee e iperbariche; Sanzioni; Disposizioni finali e transitorie. In particolare, con il provvedimento viene istituita l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee a tutela degli interessi nazionali, dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto stabilito dalla legge. Tra i compiti dell’Agenzia, ricordiamo: coordinare la cooperazione europea in materia subacquea; coordinare e controllare le attività subacquee civili per evitare interferenze con attività militari; definire i requisiti tecnici per l’abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei; concorrere alla promozione di attività legate allo sviluppo di capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea; promuovere la cultura della sicurezza della navigazione e delle attività subacquee; promuovere accordi internazionali per la partecipazione dell’Italia a programmi sulla dimensione sottomarina; prescrivere l’installazione su mezzi e infrastrutture subacquee di strumenti e sensori per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza, la rilevazione di eventuali minacce, la condivisione di dati e informazioni.

Link al testo pubblicato in GU

