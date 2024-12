Siria, Meloni presiede vertice a Palazzo Chigi

Al termine della riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre, il Presidente del Consiglio ha presieduto un vertice per analizzare la situazione in Siria e le possibili misure da adottare. Alla riunione hanno preso parte il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il Sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza ed i vertici dei servizi segreti. Tema centrale del vertice, garantire l’incolumità dei civili presenti in Siria, con particolare riguardo ai cittadini italiani, e lavorare per garantire un’evoluzione della crisi pacifica e inclusiva.

Link alla news completa: https://shorturl.at/40Z7V