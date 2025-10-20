- Prosegue al Senato l’esame del Ddl piccole e medie imprese
- A che punto è la riforma del sistema portuale?
- Pichetto Fratin sui rincari dei prezzi dell’energia
- Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio
- Riunione operativa del Governo su gestione emergenze e ricostruzione Gaza
- Pubblicato il DPCM sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri.
- Medioriente, Meloni alla firma del Piano di pace e incontro con Al Sisi
- Crosetto partecipa alla riunione dei Ministri della Difesa della NATO
- A Napoli l’11° edizione dei Dialoghi del Mediterraneo
- L’agenda del Premier
- Gli eventi della settimana