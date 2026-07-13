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13 luglio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Il Ddl sul nucleare sostenibile approvato dalla Commissione Bilancio del Senato

- Avanza in Commissione il programma di sviluppo per il nuovo satellite per la difesa

- Spese per la difesa, il MEF: incremento graduale e nel rispetto dei conti pubblici

- Sul completamento del PNRR e sul versamento dell’ultima rata

- Vertice NATO, Meloni sostiene il rafforzamento della sicurezza e insiste sulla tutela degli investimenti in Italia

- Gli incontri a margine del Vertice NATO

- Balcani occidentali, a Roma il vertice sull’allargamento dell’Ue

- Italia-Paesi del Golfo, firmato un Memorandum per rafforzare il partenariato

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

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Ddl nucleare sostenibile Vertice NATO PNRR UE Italia Paesi del Golfo
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