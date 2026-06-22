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22 giugno 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Rimpatri volontari assistiti, approvato definitivamente il decreto

- Missioni internazionali 2026, l’audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa

- Il Ministro Crosetto sull’aumento delle spese militari e l’adesione al SAFE

- Il Ministro Tajani sul sostegno all’export e al dialogo diplomatico per la stabilità in Medio Oriente

- Dal Consiglio dei ministri nuove misure su sport, eventi e carte d’identità

- Meloni al Consiglio europeo: immigrazione, bilancio Ue e coesione tra le priorità

- Meloni al termine del G7: “Vertice molto positivo, convergenza su tutti i temi”

- Messaggio del Premier per l’evento FII Priority Europe 2026

- Accordo USA-Iran, Meloni: “Un’occasione di pace che va colta”

- Riunione dei Ministri della Difesa NATO: il Ministro Crosetto ribadisce la natura militare dell’Alleanza

- Il Ministro Tajani a Bari per “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia - verso la Conferenza Nazionale dell'Export 2026”

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

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Rimpatri volontari Missioni internazionali 2026 Spese militari SAFE Immigrazione Bilancio Ue
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