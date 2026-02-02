circle x black
02 febbraio 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Via libera della Camera al ddl su merito e carriere nel settore pubblico

- Le Commissioni parlamentari danno l’ok ai programmi della Difesa

- Lobby, primo ok della Camera al pdl sulla rappresentanza di interessi

- Via libera del Consiglio dei ministri al decreto semplificazioni

- PNRR, cabina di regia su interventi in comuni, città metropolitane e province

- Danni maltempo, il Cdm dichiara lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria

- Transizione 4.0, prorogati i termini di presentazione dei modelli di completamento

- Sicurezza attività subacquee, pubblicata la legge

- Sopralluogo di Meloni in Sicilia sui luoghi colpiti dal maltempo

- Intervento del ministro Crosetto alla prima edizione del Forum difesa

- Varata la nave Quirinale della Marina militare

- Tajani al Consiglio affari esteri UE. Iran e Ucraina tra i temi in agenda

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
PNRR maltempo lobby transizione 4.0 sopralluogo
