- Via libera della Camera al ddl su merito e carriere nel settore pubblico
- Le Commissioni parlamentari danno l’ok ai programmi della Difesa
- Lobby, primo ok della Camera al pdl sulla rappresentanza di interessi
- Via libera del Consiglio dei ministri al decreto semplificazioni
- PNRR, cabina di regia su interventi in comuni, città metropolitane e province
- Danni maltempo, il Cdm dichiara lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria
- Transizione 4.0, prorogati i termini di presentazione dei modelli di completamento
- Sicurezza attività subacquee, pubblicata la legge
- Sopralluogo di Meloni in Sicilia sui luoghi colpiti dal maltempo
- Intervento del ministro Crosetto alla prima edizione del Forum difesa
- Varata la nave Quirinale della Marina militare
- Tajani al Consiglio affari esteri UE. Iran e Ucraina tra i temi in agenda
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi in agenda