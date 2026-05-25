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25 maggio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
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- Via libera definitivo al Decreto Fiscale

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- Concluso l’iter in Commissioni riunite della Camera del Ddl sul nucleare sostenibile

- Avviato l’esame sulla Relazione delle operazioni di import/export e transito armamenti

- Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro Narendra Modi

- Conferenza Stato-Regioni, ok all’accordo sulla strategia per la sicurezza sul lavoro

- Tutela penale dell’ambiente: le nuove norme in vigore dal 2 giugno

- Crosetto: “Memorandum con Israele non valido, ma non chiudiamo canali diplomatici”

- Tajani in Svezia per la riunione dei Ministri degli Esteri della NATO

- Il Ministro degli Esteri del Qatar alla Farnesina

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

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Decreto Fiscale nucleare sostenibile sicurezza sul lavoro tutela penale dell'ambiente
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