16 febbraio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
- Consultazioni elettorali e referendarie 2026, ok definitivo del Senato

- Mobilità militare, al via l’esame in Commissione del Senato degli atti dell’UE

- Patto per il Mediterraneo, Commissione Affari esteri Camera approva il documento finale

- Le iniziative per l’accesso stabile alle materie prime delle imprese italiane

- Consiglio dei ministri, via libera al Ddl immigrazione

- Pubblicato il nuovo regolamento sul rating di legalità dell’Antitrust

- Meloni al vertice dei leader Ue: “Sulla competitività non c’è più tempo da perdere”

- Il Ministro Crosetto in visita ufficiale in Arabia Saudita

- Sicurezza informatica, nuova sala operativa CSIRT alla Farnesina

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

