Miopia nei bambini, presentate lenti oftalmiche Essilor Stellest 2.0

Essilux, nuova generazione di lenti migliora controllo progressione miopia
'In corso evoluzione da azienda produttrice di dispositivi ottici a vera realtà MedTech’
'In corso evoluzione da azienda produttrice di dispositivi ottici a vera realtà MedTech’
"Migliorare stile di vita e affidarsi a soluzioni tecnologiche di ultima generazione"
"Diagnosticarla il prima possibile per evitare problemi seri. Fondamentale la consapevolezza nei genitori"
"La miopia deve essere diagnosticata il prima possibile, perché una diagnosi precoce permette di intervenire in modo efficace e di evitare che possa diventare un problema più serio in età adulta". Lo ha detto Michele Allamprese, direttore esecutivo di Apmo, l'Associazione pazienti malattie oculari in...