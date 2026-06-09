circle x black
Cerca nel sito
 

22simba, fuori venerdì il nuovo singolo 'Arricchiti' con Guè

La traccia anticipa il nuovo album 'MIRIA', in uscita nel 2026

22simba, Guè - Giordano Mattar
22simba, Guè - Giordano Mattar
09 giugno 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

22simba annuncia 'ARRICCHITI', il nuovo singolo featuring Guè disponibile da venerdì 12 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. La traccia anticipa il nuovo album 'MIRIA' in uscita nel 2026, già disponibile in pre-order a questo link nei formati fisici LP Autografato Numerato e CD Autografato Numerato con l’artwork 'Atto 1: Arricchiti'.

CTA

'ARRICCHITI' racconta il dualismo tra l’affermazione economica e il senso di insoddisfazione e vuoto che spesso può accompagnarla. Attraverso immagini legate al lusso, le penne introspettive e lucide di 22simba e Guè mettono in discussione il confine tra ciò che conta davvero e ciò che è superfluo, facendo emergere fragilità e conflitti interiori di chi raggiunge la ricchezza partendo da condizioni difficili.

Il lusso diventa simbolo di un benessere che non coincide necessariamente con la realizzazione personale. 'ARRICCHITI' dà il nome al primo dei tre atti che compongono 'MIRIA'. Un atto che racconta il conflitto di chi ha inseguito i beni materiali e che, una volta guadagnati, si interroga sul significato di ciò che ha ottenuto.

L’annuncio del disco è arrivato lo scorso 10 maggio al termine dello show sold out al Fabrique di Milano, una data evento che ha segnato un momento chiave nel percorso dell’artista e durante la quale sono stati anticipati i primi dettagli del progetto. Reduce da questo importante appuntamento live, 22simba tornerà sui palchi in autunno con il 'Miria Tour', che toccherà i principali club italiani.

Lo scorso 3 ottobre 2025 è uscito 'La Cura', l’EP certificato disco d’oro che rappresenta un passo importante nell’evoluzione personale e musicale del giovane artista, confermandosi come uno dei più autentici e promettenti del nuovo panorama urban contemporaneo.

Tra i brani spicca 'Fanculo' - certificato disco d’oro - con Marracash, diventato manifesto della sua identità artistica e con il quale si è esibito sul palco del MARRA PALAZZI25 in occasione delle tre date all’Unipol Forum di Milano. Il 23 gennaio 2026 segue 'La Cura, in nome di Miria', il repack dell’EP che amplia e rinnova il progetto iniziale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
22simba guè arricchiti
Vedi anche
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza