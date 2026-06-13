A Firenze Rocks Salmo infiamma il pubblico, Kravitz firma l'unica data italiana

Oltre 15 mila spettatori hanno riempito ieri sera la Visarno Arena per la serata inaugurale della Firenze Rocks 2026, aperta dai live di Salmo e Lenny Kravitz, in un clima di forte partecipazione, tra pogo, cori. Il primo a salire sul palco è stato Salmo al debutto al Firenze Rocks. Accompagnato dalla band Le Carie, il rapper sardo, all'anagrafe Maurizio Pisciottu, ha proposto uno show ad alto impatto, costruito su un impianto che intreccia rap, rock ed elettronica. Fin dai primi brani il pubblico ha risposto con energia, con il sottopalco in continuo movimento e momenti di pogo su diversi passaggi della scaletta. Tra i brani più accolti della sua esibizione figurano "Stai zitto", "Neurologia", "Papparapa", "Cartine corte" e "Criminale", tutti accompagnati da cori che hanno coperto più volte la voce sul palco.

A seguire, Lenny Kravitz ha inaugurato a Firenze quello che è stato l’unico appuntamento italiano del suo tour estivo 2026. L’artista americano ha portato sul palco una scaletta che ha attraversato i momenti principali della sua carriera, da "Always On The Run" a "Believe", passando per "It Ain’t Over ’Til It’s Over", "Again" e "Are You Gonna Go My Way", fino alla chiusura con "Let Love Rule", trasformata in un momento corale con migliaia di spettatori coinvolti.

Il festival prosegue questa sera con il concerto di Robbie Williams e domani con The Cure.