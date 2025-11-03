A Milano Billboard Women in Music, Deborah De Luca è dj dell'anno

Torna in Italia per la sua seconda edizione Billboard Women in Music, l'evento che celebra le donne protagoniste della scena musicale. L'appuntamento è a Milano il 25, 26 e 28 novembre negli spazi di Ufo Milano (via Orobia 26) con un format rinnovato che si trasformerà in una 'Women in Music House'. Il primo dei nove premi previsti è stato assegnato a Deborah De Luca, nominata dj of the Year. L'edizione 2025, dal tema 'Intersections', esplorerà le connessioni tra musica e altre forme d'arte e cultura come cinema, sport, letteratura e attivismo. La scelta della data non è casuale: l'apertura, martedì 25 novembre, coincide con la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne.

Il format prevede una serie di talk, aperti a un pubblico limitato previa registrazione, in cui le artiste premiate dialogheranno con protagoniste di altri settori culturali. Questi incontri diventeranno le puntate di una serie che sarà pubblicata su YouTube. Durante le tre giornate, la 'Women in Music House' ospiterà anche workshop, mostre, showcase e dj set con ingresso libero. Il programma completo sarà annunciato sui canali ufficiali di Billboard Italia. Sono nove le categorie di premi che verranno assegnate, sulla base di criteri che uniscono valutazioni artistiche e dati di performance (classifiche, streaming, impatto culturale). Le categorie includono: Woman Of The Year, Global Icon, Powerhouse, DJ Of The Year, Rising Star, Manager Of The Year, Songwriter Of The Year, Performer Of The Year e Breakthrough.

Il primo nome annunciato è quello di Deborah De Luca, definita "una delle figure più influenti e innovativa della scena techno internazionale", premiata per la sua creatività e presenza scenica. Nato negli Stati Uniti nel 2007, Billboard Women in Music ha premiato negli anni icone globali come Taylor Swift, Beyoncé e Lady Gaga, affermandosi come una piattaforma internazionale per la valorizzazione del talento femminile.