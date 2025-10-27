A Perfect Circle tornano in Italia, una data a Ferrara nel 2026

A Perfect Circle, una delle formazioni alternative rock più amate dai fan, torneranno finalmente in Italia il prossimo anno per un’unica data che si terrà in Piazza Ariostea al Ferrara Summer Festival sabato 13 giugno 2026. In apertura di serata si esibiranno due altre band che saranno annunciate prossimamente. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita tramite il sito della band dalle 10 del 29 ottobre; tramite Metalitalia.com dalle 10 del 30 ottobre, non sarà necessaria la registrazione al sito, e tramite Spotify dalle 10 del 30 ottobre. La vendita generale partirà su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle 10 del 31 ottobre.

Saranno disponibili un numero limitato di vip package che includono accesso prioritario, biglietto gold circle, accesso alla terrazza vip, bar dedicato, e molto altro. Gli A Perfect Circle tornano in Europa quest'estate: la band guidata da Maynard James Keenan e Billy Howerdel si esibirà per la prima volta dal vivo nel Vecchio Continente dal 2018. La notizia delle date da headliner, che includono due concerti consecutivi all'O2 Academy Brixton di Londra e un'esibizione alla Zitadelle di Berlino, segue l'annuncio della partecipazione della band a diversi festival come Copenhell, Rock Im Park, Rock Am Ring e Nova Rock.

"Ai nostri amici europei: ci mancate - afefrma Billy Howerdel -. È passato troppo tempo, tipo sette anni di troppo. Abbiamo finalmente trovato una soluzione".Formati nel 1999 da Billy Howerdel e Maynard James Keenan, gli A Perfect Circle hanno pubblicato quattro studio album, e vantano il primato di album di debutto rock più alto in classifica all'epoca di 'Mer de Noms' (2000). Il disco, che vanta singoli di grande successo come 'Judith' e '3 Libras', è considerato una pietra miliare per l'alternative e l'hard rock. Nel corso della loro carriera di oltre 25 anni, hanno pubblicato altri tre album: 'Thirteenth Step' (2003), 'eMOTIVe' (2004) ed 'Eat the Elephant' (2018).