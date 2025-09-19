circle x black
Acea porta l'acqua al centro della Festa del Cinema di Roma

19 settembre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
L'acqua come filo conduttore, simbolo e ispirazione. È questo il tema con cui Acea si presenta alla Festa del Cinema di Roma 2025 (15-26 Ottobre 2025), firmando una partecipazione che unisce cultura, sostenibilità e spettacolo. Il Gruppo rinnova il suo impegno per sensibilizzare il pubblico sul valore di una risorsa preziosa e sempre più al centro delle sfide ambientali. Due le iniziative di punta promosse: da un lato "Gocce di cinema", la retrospettiva dedicata ai film che hanno raccontato l'acqua nelle sue molteplici dimensioni: ecologica, culturale, artistica, religiosa e persino onirica. Un percorso cinematografico che trasforma l'elemento naturale in metafora universale. Dall'altro torna "I Mille Volti dell'Acqua", il contest dedicato a cortometraggi inediti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
