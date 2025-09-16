circle x black
Achille Lauro, aperte le vendite per il suo primo San Siro

Achille Lauro
Achille Lauro
16 settembre 2025 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo traguardo si aggiunge alla catena di successi ottenuti da Achille Lauro nell’ultimo anno: in vendita da ora i biglietti per la nuova data di 'Comuni Immortali', il 15 giugno 2026 - per la prima volta nella sua carriera - l’artista sarà live sul palco di San Siro. Il suo secondo live dell’estate 2026 è solo l’ultimo tassello dei record raggiunti da Achille Lauro in un periodo d’oro che lo ha visto registrare il tutto esaurito per la doppia data al Circo Massimo e per il live a Osaka in occasione di Expo 2025 fino ad arrivare, nel giro di pochissimi giorni, al sold out della sua prima attesissima data allo Stadio Olimpico - in programma il 10 giugno 2026 - a cui si aggiunge ora anche il sold out del tour nei Palazzetti 2026, 15 date tutte già esaurite.

I successi del tour si uniscono a quelli della sua musica che da un anno domina le classifiche radiofoniche e di streaming, a partire da 'Amore disperato', certificato Platino, per proseguire poi con l’album 'Comuni Mortali' certificato Platino, il singolo 'Amor', certificato Oro e il suo brano 'Incoscienti giovani', certificato Platino, in gara a Sanremo 2025 e tra i brani più venduti nella prima metà dell’anno. L’ultimo singolo, 'Senza una stupida storia', uscito venerdì 12 settembre per Warner Music Italy, è una ballad con cui Lauro ribalta i cliché romantici e trasforma la fine di una storia in un atto di rinascita. Il brano è accompagnato dal videoclip - uscito ieri - in cui l’artista, ancora una volta, ha voluto coinvolgere i suoi fan per renderli protagonisti, come già fatto con Amor, invitandoli tramite i social a partecipare a un secret show. Il videoclip, girato interamente in bianco e nero, è un vero e proprio live con Lauro sul palco insieme alla sua band e il pubblico tutto intorno in un caloroso abbraccio.

Intanto è ripartita l'avventura di X Factor, dove per il secondo anno consecutivo siede al tavolo dei giudici dopo la precedente edizione che lo ha visto ottenere un record assoluto nella storia del programma portando tutta la sua squadra in finale. I biglietti per la data di San Siro il 15 giugno 2026 sono disponibili da oggi alle 14 sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

