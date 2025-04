Un 'secret show' per presentare il nuovo album

Achille Lauro continua a rendere omaggio a Roma. Dopo il videoclip di 'Amor' girato nella Capitale insieme ai fan, ora il cantante annuncia a sorpresa un evento speciale in piazza di Spagna, stasera alle 20.30, per presentare il suo nuovo album 'Comuni mortali'. I posti limitati sono finiti a pochi minuti dall'annuncio sui social del 'secret show' di cui non si conoscono i dettagli.

"Oggi, 14 aprile. Dopo il tramonto. Nella Città Eterna. Un secret show dal vivo prende vita nel posto più bello del mondo. Con il sole o con la pioggia, sarà solo vostro. E sarà irripetibile", fa sapere l'artista. "Roma sarà ancora una volta teatro di qualcosa di straordinario: Achille Lauro sta per accendere la città con un evento straordinario", si legge nella descrizione dell'evento.

L'album 'Comuni mortali'

"L'espressione 'Comuni Mortali' - aveva scritto lo stesso artista sui social network la scorsa settimana - sottolinea la grande fragilità che ci accomuna, quella vulnerabilità che ci rende tutti uguali, tutti cosi umani. Credo non esista niente di più romantico". Achille Lauro ha spiegato che il suo nuovo album uscirà il 18 aprile ed è "l'album che ho sempre voluto fare, un album di dediche: dalla mia città alla mia gente, dal mio grande amore a chi mi ha cresciuto. Un album che parla della mia vita, di amore incondizionato, di tormento e della matura consapevolezza che l’amore sia l’unica testimonianza del nostro passaggio sulla Terra".

Il videoclip

Solo qualche settimana fa centinaia di fan avevano già risposto all'invito del cantautore romano per partecipare alle riprese del videoclip del suo nuovo brano al Foro Italico. "Ho scritto una canzone su Roma mia, forse una delle mie più belle di sempre", aveva scritto sui social network annunciando la possibilità di partecipare alle riprese del video d' 'Amor', brano contenuto nel nuovo album.