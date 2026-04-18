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Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per 'Comuni Immortali' - Video

L’artista aveva anticipato tutto con un messaggio enigmatico sui social — “questa notte evento segreto, posti limitatissimi” — scatenando curiosità e caccia al link tra i fan

Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per 'Comuni Immortali' - Video
18 aprile 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Achille Lauro trasforma Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi. L’artista aveva anticipato tutto con un messaggio enigmatico sui social — “questa notte evento segreto, posti limitatissimi” — scatenando curiosità e caccia al link tra i fan.

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La sorpresa si è poi concretizzata in uno show improvvisato proprio davanti a uno dei simboli più iconici della Capitale, pensato per presentare il nuovo progetto musicale legato a 'Comuni Immortali', annunciato e lanciato proprio ieri 17 aprile 2026.

Il risultato è stato un momento quasi cinematografico: pochi fortunati presenti, atmosfera intima ma suggestiva, e la città di Roma ancora una volta protagonista della poetica di Lauro.

Non è la prima volta che il cantante sceglie luoghi simbolo per esibizioni “segrete”: già in passato aveva sorpreso il pubblico con performance a Piazza di Spagna, confermando uno stile che unisce musica, scenografia urbana e rapporto diretto con i fan.

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