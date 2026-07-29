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Addio a Glen Hansard, il cantautore premio Oscar morto in un incidente in moto

L'artista aveva 56 anni

Glen Hansard - (Ipa)
Glen Hansard - (Ipa)
29 luglio 2026 | 13.40
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Addio a Glen Hansard. Il cantautore irlandese premio Oscar e frontman del gruppo rock irlandese The Frames è morto in un incidente in moto nella sua città natale, Dublino. Hansard, 56 anni, diventò celebre vincendo il premio Oscar per la migliore canzone originale, 'Falling Slowly', tratta dal film a basso budget 'Once' (uscito nel 2007). Come riporta 'Bbc', la polizia sta cercando testimoni in seguito all'incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo e che si è verificato sulla Lower Road a Lucan, a ovest di Dublino.

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Glen Hansard premio Oscar incidente in moto
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