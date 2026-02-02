circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: "Grazie per tutto quello che hai fatto"

La psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale è morta oggi all'età di 78 anni

Maria Rita Parsi - fotogramma/ipa
Maria Rita Parsi - fotogramma/ipa
02 febbraio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa". Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 anni.

In studio, visibilmente commossa Luxuria ha ricordato il loro ultimo incontro: "Mi aveva detto che aveva un dolore alla gamba, le avevo detto 'fatti vedere'. Lei mi ha risposto 'c'è il lavoro, ho tante cose... sì, mi faccio vedere'. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa".

"Penso che in questo periodo storico - ha aggiunto Luxuria - in cui i bambini vengono uccisi e molestati, si è persa la voce di una donna che ha sempre difeso i diritti dei bambini con rispetto, intelligenza, cultura e preparazione. Tutti noi siamo sconvolti, è una di quelle notizie che ti lasciano sconvolti".

Alle sue parole ha fatto eco la conduttrice Caterina Balivo che ha ricordato l'impegno della psicologa: "È sempre stata ospite a titolo gratuito, considerava il suo lavoro una missione. Era una persona unica che in questi anni c'è sempre stata, con la parola giusta. Cara prof noi ti vogliamo davvero bene, grazie per tutte le cose belle che hai fatto e per tutti quei bambini che hai salvato. Grazie davvero".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vladimir luxuria la volta buona Maria Rita Parsi caterina balivo
Vedi anche
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza