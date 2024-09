Sarà una lunga pausa quella che si concederà Adele dopo le tappe a Las Vegas, in programma a novembre. La cantante britannica ha deciso di fermarsi per ricaricarsi e dedicarsi alla sua vita lontano dai riflettori, come aveva già annunciato nei mesi scorsi.

"Ho impiegato 7 anni a costruire una nuova vita e ora voglio viverla, ma vi terrò tutti nel mio cuore ripensando a i concerti che ho fatto negli ultimi tre anni". Queste le parole della cantante di 'Hello' e 'Someone like you', in occasione del suo ultimo spettacolo a Monaco, dove si è esibita in un'arena costruita appositamente per ospitare i suoi show. Nei mesi scorsi, Adele ha dichiarato di non aver alcun progetto musicale in cantiere ed ha espresso il desiderio di volersi dedicare "ad altre cose creative".