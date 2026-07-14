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Rai, Rossi ad AdnTalks: "Infante? Spiacevolmente colpito da sua intervista su azienda e colleghi"

14 luglio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Personalmente sono legato a Milo Infante da rapporti di stima e amicizia, e mi auguro per lui il massimo successo a Mediaset. Sono però rimasto spiacevolmente colpito dalla sua intervista nei confronti della Rai e dei colleghi. Quando ci si avvia da un'altra parte non si dovrebbe parlare male di una azienda che ti ha tutelato. A Milo Infante la Rai ha garantito protezione e tutela anche nei periodi in cui non era in auge. Il valore di questa azienda dovrebbe essere sempre riconosciuto". Lo dice all'Adnkronos Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, in merito all'uscita dalla Rai di Milo Infante.

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