‘Aggiungi un posto a tavola’ compie 50 anni e torna in scena con Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni

A 50 anni dallo storico debutto nella Capitale dell’8 dicembre 1974, la commedia musicale ‘Aggiungi un posto a tavola’ torna in scena dal 29 novembre al Teatro Brancaccio di Roma, con protagonisti Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro e la special guest Lorella Cuccarini in quello di Consolazione, personaggi che nel 1974 sono stati interpretati rispettivamente da Johnny Dorelli e Bice Valori. La regia rimane quella originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, che viene ripresa da Marco Simeoli. "Questo spettacolo rappresenta la mia infanzia, l’ho visto al Teatro Sistina nel '74, avevo 9 anni ed ero seduta in piccionaia: è stata la prima commedia ad accendere in me il desiderio di questo mestiere", ricorda Cuccarini, in occasione della presentazione a Palazzo Valentini a Roma.

Quando è arrivata la proposta dal direttore del Brancaccio Alessandro Longobardi "ho avuto paura. Se ci mettiamo a pensare a chi ha interpretato Consolazione prima di me, l'unica cosa da fare è scappare", dice la prof. di 'Amici di Maria De Filippi', che il prossimo anno festeggia 40 anni di carriera: "questo ruolo è un regalo che ho fatto a me stessa". La cantante, attrice e conduttrice condivide il palco con Scifoni, alla sua prima prova con un musical: "ho sempre cantato sotto la doccia, ai matrimoni degli amici o negli spettacoli che da ragazzino facevo in parrocchia. Ho studiato tanto", dice l'attore, pronto a trasportare il pubblico "in un mondo in cui non ci sono cattivi. Credere per tutta la durata dello spettacolo che il mondo sia una bella favola fa bene, ogni tanto essere consolati fa stare bene".

Per le cinquanta candeline della commedia italiana più applaudita al mondo, Alessandro Longobardi e Viola Produzioni, nell'ambito del progetto ‘Cinquant'anni e non sentirli’, trasformano il Brancaccio nel ‘cuore pulsante’ dei festeggiamenti. All'interno delle sale, per il mese di dicembre e gennaio, attesa una mostra che ripercorre i cinquant'anni dello spettacolo tra video, fotografie, oggetti e le testimonianze degli eredi di quel magico gruppo artistico diretto da Pietro Garinei e Sandro Giovannini. Le celebrazioni si aprono domenica 8 dicembre con la 'Serata d'onore' alla presenza di numerose personalità e autorità istituzionali, con la partecipazione degli artisti delle varie edizioni. Al termine della rappresentazione saranno conferiti dei riconoscimenti ai talenti che hanno reso possibile questo straordinario successo, un'occasione unica per rendere omaggio al loro genio creativo e alla forza del teatro italiano.

'Aggiungi un posto a tavola' è simbolo di amore per il prossimo, solidarietà, inclusione e senso di comunità, lo spettacolo. Da qui l'iniziativa tra il Teatro Brancaccio e la Fondazione Marcantonio Brancaccio, presieduta dal sindaco Roberto Gualtieri, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, di invitare alla serata dell'8 dicembre una rappresentativa di famiglie meno fortunate e di persone con difficoltà socio-economiche, attivando iniziative di raccolta fondi. "In un momento come questo in cui il mondo digitale è prevalente lo stare insieme diventa necessario e il teatro in questo è fondamentale. Le istituzioni lo hanno capito, ma il problema dei fondi rimane", dice Alessandro Longobardi. "Stiamo vivendo un momento di fragilità e spero che queste iniziative di solidarietà possano risvegliare quel senso di inclusione e comunità", aggiunge la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

Garinei e Giovannini, insieme alla sceneggiatrice Jaja Fiastri, al compositore Armando Trovajoli, al coreografo Gino Landi e allo scenografo e costumista Giulio Coltellacci "ci lasciano in eredità uno degli spettacoli che ha fatto da ambasciatore dell'Italia nel mondo", ricorda Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "La volontà è quella di far in modo che tutti tornino a teatro e lo facciamo con Scifoni, che è un super interprete, e con la Cuccarini che è eterna, non ha età e stagioni", aggiunge Onorato. Ad essere eterno è anche 'Aggiungi un posto a tavola': "un titolo entrato ormai nel nostro gergo", dice Cristina Michetelli, delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana.

Nel cast, oltre Scifoni e Cuccarini, Sofia Panizzi, Francesco Zaccaro e per 'La voce di lassù' viene mantenuta quella di Enzo Garinei, morto nel 2022. Dopo Roma, dove sarà in scena anche a Capodanno, lo spettacolo prosegue la tournée nel 2025 a Genova (Politeama Genovese, 24-26 gennaio), Vicenza (Teatro Comunale Citta' di Vicenza, 31 gennaio-2 febbraio), Firenze (Teatro Verdi, 7-9 febbraio), Fermo (Teatro Dell'aquila 14-16 febbraio), Reggio Emilia (Teatro Valli, 21-23 febbraio), Bologna (TEA Teatro Europauditorium, 28 febbraio-2 marzo), Ancona (Teatro Delle Muse 7-9 marzo) e Legnano (Teatro Galleria, 14 -16 marzo).