"Ho cantato in Israele, sono tornato in Italia e sono diventato un imbecille, un deficiente". Al Bano è finito nel mirino degli haters dopo un recente concerto in Israele. "Secondo voi, tutti vogliono il male di Gaza in Israele?", dice il cantante pugliese a E' sempre Cartabianca, su Rete4. Era il caso di andare a cantare in Israele? "La musica è strumento di pace, da sempre. Io difendo questa qualità della musica, tutti dobbiamo seminare la voglia che nel mondo nasca la pace e non la guerra, che andrebbe cancellata dal vocabolario", dice, rispondendo anche alle domande sulle responsabilità del premier uscente Benjamin Netanyahu: "L'aggressore sarà anche lui, ma questa situazione quando è nata? Il 7 ottobre... Io sento entrambe le campane, noi non siamo lì...".

Al Bano è una figura estremamente nota in Russia e ha sempre rivendicato un rapporto speciale con il paese guidato da Vladimir Putin. "La pace tra Russia e Ucraina è vicina? Non lo dico io. Mi hanno detto che la pace è imminente, stanno preparando il concerto della pace sulla Piazza Rossa...", accenna.

Il discorso si sposta sull'Italia: "Io non mi sento felice in questo paese. C'è solo confusione e la confusione è peggio della nebbia. Questo è il più bel paese del mondo e io non me ne andrò mai. Ma qui c'è più violenza e insicurezza, Io quando sono arrivato a Milano per la prima volta nel 1961 sono stato chiamato subito 'terrone', non avevo mai sentito questa parola...".