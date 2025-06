In Italia lo avevano criticato per la scelta di cantare ancora in Russia

Nonostante le polemiche ricevute in Italia sulla scelta di esibirsi nuovamente in Russia, Al Bano ha cantato al concerto di San Pietroburgo a conclusione del Forum Economico Internazionale. Sul palco si è esibito in alcuni dei suoi maggiori successi come 'Felicità' e 'Libertà' davanti a una folla di fan. "Ormai fanno polemiche su tutto - aveva detto qualche giorno fa all'Adnkronos - ma poi per cosa? Perché vado lì a mandare un messaggio di pace? Perché faccio da sempre il mio mestiere? Queste polemiche non le capisco proprio e non mi interessano''.

Sul palco con lui anche Iva Zanicchi, che sui social network ha ringraziato il collega e ha aggiunto: "É stata una serata magnifica!".