Al teatro Off Off di Roma Guglielmo Poggi in scena con 'Stanno arrivando'

Lo spettacolo costringe lo spettatore a confrontarsi con i meccanismi della comunicazione contemporanea e con il modo in cui il linguaggio del pericolo e dell’emergenza condiziona l'immaginario collettivo

12 febbraio 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
Cosa succede quando la paura diventa il filo conduttore delle nostre esistenze? E' la domanda al centro dello spettacolo 'Stanno arrivando', in programma al teatro Off off di Roma il 17 e 18 febbraio. Al centro della scena, Guglielmo Poggi in una pièce nata dall’idea di Umberto Marino che lo dirige in una produzione a cura di LVF – Teatro Manini di Narni.

Lo spettacolo, che si avvale di più registri narrativi, dall'ironia alla tensione passando per la riflessione, è un flusso narrativo che costringe lo spettatore a confrontarsi con i meccanismi della comunicazione contemporanea e con il modo in cui il linguaggio del pericolo e dell’emergenza condiziona l'immaginario collettivo. "Quando il sistema di vita che dite di combattere e che invece ci vivete stravaccati dentro andrà in crisi - recita Poggi - quando non ci saranno più i concerti, dibattiti, gli aperitivi, l'aria condizionata, Porno Hab, Tinder, Grindr, le tisane, i tiramisù, gli yogurt magri con dentro le fragole, i parquet. A quel punto servirà solo la forza, le armi, i muscoli perché quando comincerà a mancare il cibo e soprattutto l'acqua chi avrà qualcosa dovrà difenderla e chi non ha niente o troppo poco dovrà prendersi quel che gli serve con la violenza e finalmente non conterà più niente chi ha studiato e chi no, bisognerà ammazzarsi per l'essenziale".

