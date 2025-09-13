circle x black
Al via la web comedy 'Overacting', tra romanticismo e ironia

Il magico e spietato mondo dei casting narrato attraverso gli occhi di Mia, interpretata da Diletta Begali

Al via la web comedy 'Overacting', tra romanticismo e ironia
13 settembre 2025 | 19.30
Redazione Adnkronos
La Rfa presenta 'Overacting', una web serie comedy che rivela il magico e spietato mondo dei casting attraverso gli occhi di Mia, interpretata da Diletta Begali, una talentuosa attrice in erba pronta a inseguire il suo sogno. La serie, composta da 6 episodi di 10 minuti ciascuno, è progettata per adattarsi ai ritmi frenetici del mondo digitale, con distribuzione su YouTube e contenuti creativi per TikTok e Instagram.

'Overacting' racconta il viaggio di Mia attraverso una miscela di commedia romantica, ironia e momenti di riflessione sulla realtà di perseguire i propri sogni. Questo progetto rappresenta un vero prodotto di qualità cinematografica, co-prodotto dalla Roma Film Academy e interamente realizzato da talenti emergenti formatisi all’interno dell’Accademia. Dalla regia alla sceneggiatura, tutti i professionisti coinvolti sono ex studenti dell’Accademia, dimostrando così come questa istituzione sia un terreno fertile per la creatività e l’innovazione.

Diretta da Pier Glionna, giovane regista e sceneggiatore diplomato presso la Rfa, affiancato nella scrittura da Marco Pozzato, Overacting rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento della Roma Film Academy (partner del Dams dell’Università degli Studi di Teramo) come centro di formazione e motore creativo per i talenti emergenti.

