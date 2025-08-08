circle x black
Cerca nel sito
 

Alba Parietti contro Lorella Cuccarini: "Tenta di mettermi in ridicolo con una storia di 30 anni fa"

La replica alle dichiarazioni di Cuccarini sul Festival di Sanremo 1993

Lorella Cuccarini, Pippo Baudo e Alba Parietti nel 1993 - Ipa
Lorella Cuccarini, Pippo Baudo e Alba Parietti nel 1993 - Ipa
08 agosto 2025 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Alba Parietti replica alle recenti dichiarazioni di Lorella Cuccarini sul Festival di Sanremo del 1993. "Trovo curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo, assurdo di mettermi in ridicolo", scrive in un post sui suoi profili social. In un'intervista, al 'Corriere della Sera', alla vigilia dei suoi 60 anni, Lorella Cuccarini ha detto di Parietti: "Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: 'Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi'".

"Mi spiace - sottolinea Alba Parietti - perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo". Nel post, dunque, racconta la sua versione dei fatti: "All’epoca ero la 'donna di rete' di Raiuno, alla guida di 'Domenica In', mentre Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale. Brando Giordani e Fuscagni mi volevano per affiancare ancora, dopo il successo dell’anno prima Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, ma volle Lorella. Relegandomi al DopoFestival che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide".

"Mi fu fatto capire, che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival - ribadisce ancora Parietti - Fatto anomalo, perché chi conduce il DopoFestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella - rivela - mentre Lorella fu invitata al Dopofestival. Nel frattempo si costruì un’immagine di me come 'la strega cattiva' e di Lorella come 'Biancaneve'. Pippo mi zittiva, mi sovrastava e quel gioco al massacro creò il successo del Dopofestival. Non fu semplice ma una professionista deve saper gestire le difficoltà. Accettai il ruolo senza battere ciglio e senza alcuna protezione, trasformando comunque il DopoFestival in un grande successo - spiega ancora - Ricordo però che, in una rara occasione, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno: 'Almeno abbracciamoci'. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo lorella cuccarini alba parietti lorella cuccarini alba parietti
Vedi anche
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza