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Alberto Ravagnani, la confessione: "Ho accusato il colpo, faccio fatica a dormire"

L'ex prete è tornato sull'esibizione della scorsa puntata di Ballando e sul discorso di Carlucci in apertura di puntata

Alberto Ravagnani - Ballando con le stelle
Alberto Ravagnani - Ballando con le stelle
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14 novembre 2026 | 23.33
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Alberto Ravagnani torna sulla polemica che lo ha travolto dopo l'intervista con Pierluigi Diaco a 'BellaMa'. Il confronto, che ha fatto tanto discutere, ha dato vita a un polverone mediatico arrivato persino a far partire un audit interno della Rai sul programma di Rai 2 condotto dal giornalista.

A Ballando con le stelle, nella clip che precede l'esibizione, l'ex sacerdote ha raccontato di aver vissuto una settimana particolarmente difficile: "È stata una settimana complessa, faccio fatica ad ammettere di stare male, ma oggettivamente è così. Faccio fatica a dormire, ho accusato il colpo", ha confessato. Ravagnani ha poi spiegato di aver sempre avuto difficoltà a gestire i conflitti. "Sono contento di come ho gestito la cosa rispetto a quello che è successo. Rispettare gli altri vuol dire anche rispettare i limiti: fisici, morali, emotivi, sessuali. Tutte quelle volte in cui i limiti vengono irrispettosamente superati, uno si sente vittima di un'ingiustizia", ha detto.

Dopo la performance, Francesca Fialdini gli ha chiesto se si aspettasse questa reazione da parte del pubblico. Immediata la replica di Ravagnani: "Non immaginavo di scatenare questo polverone. Sono andato lì come un agnellino disarmato, un po' come Davide contro Golia". L'ex sacerdote si è detto comunque contento: "Credo che questa forza del rispetto e dell'autenticità sia quella che ha vinto. Sono contento che sia stata colta e apprezzata".

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