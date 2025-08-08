circle x black
Cerca nel sito
 

Alessandra Amoroso, sorpresa a fine concerto: la proposta di matrimonio di Valerio

La cantante salentina ha ricevuto la proposta di matrimonio durante il suo ultimo live a Lecce

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore - Instatgram
Alessandra Amoroso e Valerio Pastore - Instatgram
08 agosto 2025 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Il 2025 si sta rivelando un anno indimenticabile per Alessandra Amoroso. Dopo l'annuncio della sua prima gravidanza, la cantante salentina ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore, futuro papà della piccola Penelope.

Il gesto è andato in scena al termine del concerto che si è tenuto a Lecce, città d'origine dell'artista. Circondato da parenti, amici e qualche smartphone pronto a immortalare il momento, Valerio si è inginocchiato sul palco e ha chiesto ad Alessandra di diventare sua moglie. Un momento magico che ha commosso la cantante salentina che in lacrime ha risposto con un 'sì', suggellando la proposta con un romantico bacio.

L'annuncio della gravidanza

A settembre Alessandra Amoroso diventerà mamma per la prima volta. La cantante di Galatina aveva annunciato la gravidanza con un post condiviso su Instagram lo scorso 17 marzo. Una foto in bianco e nero in cui si vede il compagno, Valerio, baciarle il ventre. "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", aveva scritto Alessandra Amoroso.

La cantante aveva annunciato anche il nome: "Ti amiamo già Penny (diminutivo di Penelope, ndr), non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alessandra amoroso valerio pastore alessandra amoroso si sposa alessandra amoroso incinta
Vedi anche
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza