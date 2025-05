Le sorelle D'Amato sono state ospiti oggi, sabato 10 maggio, a Verissimo. Alice e Asia, unite dalla passione per la ginnastica artistica, hanno raccontato gli esordi nella palestra di Brescia, le Olimpiadi di Parigi 2024, dove Alice ha vinto l'oro alla trave, e hanno ricordato il papà Massimo, scomparso nel 2022.

L'intervista

Asia e Alice hanno 22 anni: "Siamo una cosa sola, facciamo tutto insieme", hanno detto le due sorelle nello studio di Silvia Toffanin, unite dalla passione per la ginnastica artistica: "Abbiamo fatto tantissimi sacrifici, ma tornerei indietro per rivivere tutto dall'inizio", ha detto Asia. "Fare insieme questo percorso è stata la cosa più bella", le ha fatto Eco la sorella Alice.

Entrambe hanno cominciato a fare ginnastica artistica all'età di 7 anni e a 10 si sono trasferite lontano dai genitori per inseguire il loro sogno: "È stato difficilissimo inizialmente, lasciare la famiglia è stato devastante. Ci siamo aiutate a vicenda, volevamo solo costruire i nostri sogni e arrivare lontano", hanno detto le due sportive.

Alice e Asia hanno ricordato il papà Massimo, scomparso dopo una lunga battaglia contro una malattia: "Lui c’era sempre, anche ultimamente, quando stava male, cercava di venire. E quando non riusciva, si arrabbiava con se stesso, voleva viversi di più le sue figlie. Quando è venuto a mancare ci è caduto il mondo addosso. Grazie alla ginnastica siamo andate avanti, era diventato uno sfogo".

"La nostra paura - continua Alice D'Amato - era di tornare a casa la domenica e non trovarlo più". Gli ultimi momenti di papà Massimo: "Ci ha chiamato due ore prima di morire, ha aspettato che arrivassimo a Genova per poi andarsene via, ci aveva detto che ci ama tantissimo, di essere orgogliose di quello che abbiamo fatto e che lui ci sarà sempre". Parole che Alice e Asia non dimenticheranno mai.